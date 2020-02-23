太空人外野手瑞迪克(Josh Reddick)呼籲大聯盟要多加保護球員，他自曝與隊友都在網路接到了死亡恐嚇，例如有人咒他全家得癌症。話雖如此，網路留言本就不是大聯盟能管的，類似言論是由社交平台自己把關。

事實上因為大聯盟不敢處罰作弊球員，反而讓太空人球員承受巨大壓力，這大概就如總裁曼佛雷德(Rob Manfred)所說的：「作弊案會跟著他們一輩子，已經算是很重的懲罰了。」

瑞迪克真正擔心的是自己的家人，畢竟他妻兒是無辜的，不該成為騷擾和霸凌的對象。「我看到通知信箱裡的第一篇就是『我要殺你全家，要宰了你的小孩。』」瑞迪克感嘆只是打個棒球而已有這麼嚴重嗎？

同時有人認為瑞迪克在裝可憐，太空人球員不僅道歉缺乏誠意，瑞迪克還到處呼籲大家「放開心胸，不要執著這件事」，激起更多的怒火。勇士隊外野手馬凱奇斯(Nick Markakis)說：「在我看來，把每個(太空人)都抓來狠狠揍一頓就對了。」

(中時電子報)