韓國今（23）日再新增123例新冠肺炎確診病例，累計境內確診數上升至556例，並且出現第4例死亡案例。

韓國23日新增123起新冠病毒確診病例，累計韓國境內共有556人染疫。

韓國新冠肺炎確診數目再以倍數增加，韓聯社報導，今日一共新增123例，多數病例仍舊和第四大城大邱市新天地教會以及鄰近慶尚北道清道郡的大南醫院相關，其中75人為新天地教會相關人員。

此外，韓國今天也出現第4起死亡案例，根據韓國疾病管理本部（Korea Centers for Disease Control and Prevention），死者是一名57歲男性，原本是大南醫院病患，有關當局正在調查具體死因。

韓國22日出現第3起死亡病例，慶尚北道慶州一名41歲男子21日晚被友人發現陳屍家中，友人描述，男子生前曾因咳嗽及氣管相關症狀接受治療，韓國有關當局昨日為男子進行新冠肺炎病毒檢測，結果呈現陽性。

韓國先前已出現2名死亡病例，死者都是清道郡大南醫院的住院患者。

至今，大南醫院已有超過100名病患、另外9名醫護人員感染2019新型冠狀病毒（COVID-19）。

此外，有關當局也已讓超過9,000名大邱市新天地教會相關人員進行隔離。

由於疫情持續擴大，韓國衛生當局21日才將大邱市及清道郡列為「傳染病特別管理地區」。

韓國目前已有18名病患痊癒出院。

(中時電子報)