又有知名餐廳將熄燈！在無預警情況下，欣葉國際餐飲集團位在台北101大樓85樓的「101食藝軒」驚傳將於2/29日結束營業，由於「101食藝軒」向來賺錢且是欣葉集團金雞母，故「天下第一台菜廳」淡出市場的消息傳出後，讓餐飲業界感到錯愕與「倉促」，惟對此欣葉集團僅低調表示「合約到期」。

據悉，欣葉國際餐飲集團是在前2天才作出撤出台北101的決定，因事發突然，很多欣葉內部員工亦不知此一消息。目前，欣葉已開始通知已在「101食藝軒」訂位的客人，並將在近日內安排撤場。

對於101食藝軒淡出市場，市場有同業臆測是新冠肺炎情影響，也有一說是來台旅行陸客銳減市場雪崩，使欣葉101食藝軒業績滑滑落。惟據調查，欣葉集團決定撤出台北101，主要原因是「對未來與101合作缺乏安全感」，而壓垮駱駝的稻草還是在「合約」。

據調查，欣葉集團與101大樓的租約確實在今（2020)年2月底到期，雙方早在半年多前即開始就續約問題展開協商，然而雙方對合約內容始終沒有共識，並一直拖延至今年2月都未定案。

據調查，101提出的新合約中有諸多「新要求」，讓欣葉「感到不安」的包括：只先續租1年，逐年調整租金條件，以及提交集團其它品牌業績甚至營運資料等。然而讓欣葉集團最後決定「不玩的」 關鍵原因是：1.101要求欣葉食藝軒日後開101的發票(過去是欣葉自己開發票），2.101要求欣葉全面改裝食藝軒的裝潢。有感101提出的內容「不盡合理」，且內容一改再改，欣葉集團「感到不安」所以決定「撤退」。

開在101大樓85樓的「欣葉101食藝軒」，為全台第一家高樓景觀台菜餐廳，欣葉集團以包底抽成向101承租，並投資近5000萬元裝潢設計，共有約230個客席座位，旺季月營收超過2000萬元，淡月亦都有1000多萬元，過去13年平均每年營收2億元。挾高樓景觀優勢並以「台菜西吃」方式供餐，主要客源除企業商務人士，並有世界各國慕名前往的觀光客與食饕。

欣葉國際餐飲集團旗下共有10個不同餐飲品牌，經營餐飲業態涵蓋台菜、日式自助餐、日式咖專賣店、日式火鍋、馬來西亞料理、粵菜與港點，以及娛樂型手抓海鮮餐廳，全台共有24家連鎖門市據點。另外，欣葉在廈門與新加坡亦共有3家據點。

欣葉國際餐飲集團旗下共有4個不同台菜品牌，包括：「古味今品」、「欣葉食藝軒」、「欣葉小聚」，以及今年新創品牌「欣葉鐘菜」。其中，「欣葉食藝軒」走高端精緻定位，菜式呈盤、使用器皿，以及空間裝潢都很 講究，加上位在全台第一高樓高層，所以常是公司行號接待國外貴賓的首選，同時並吸引歐美日韓港澳觀光客慕名往用餐消費。

欣葉集團2019年營收不含海外共21億元，今年因在台北萬豪酒店中城廣場新開「欣葉．鐘菜」，集團設計營收目標是22億元，如今101食藝軒決定結束營業，全年營收亦將下修。

(工商 )