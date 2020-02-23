新冠肺炎疫情延燒，政府也盡全力防堵！日前有民調顯示，有71％的民眾對政府處理疫情的措施感到滿意；對於政府防治疫情的能力，則有高達83%的受訪者有信心。然而，前太陽花成員「妖西」劉敬文昨深夜發文表示，從防疫作戰開始，他就有個奇怪的感覺，現在這感覺慢慢清楚了，就是「假」。

劉敬文在臉書指出，從防疫作戰開始，他就有個奇怪的感覺，現在這感覺慢慢清楚了，就是「假」。他認為，蔡政府的主要目標不是防疫，而是「讓人民覺得政府很努力在防疫」，「這很符合蔡英文『軟性／柔性威權』的性格」。

對此，網友紛紛表示「就是維穩啊」、「他說的重點是:她是獨裁者」、「以前叫缺少溝通，現在叫製造假象」、「真的，去機場就知道了，除了豬瘟之外，似乎沒看到有嚴加管制新型肺炎的狀況」、「現在防疫，應該跟她無關，她只是比較會蹭時中哥」。不過也有網友不以為然表示「『假』？？？不至於吧！如果兩岸大門沒關，還能『假』到防疫成績做的比鄰近的日韓還要好(到目前而言），那也算是很厲害了」、「這是您的直覺嗎？與其說是公部門的性質不就那樣」。

此外，前疾管局副局長施文儀指出，指揮中心依舊賣力疫調追查感染源，專業精神固然可佩，但在此時花費龐大資源追查已經不切實際的問題，放著迫切整備工作不做實在不妥。對此，劉敬文也認為，防疫仍有不少破口，至今仍未完全斷航、偽陰性的、自主隔離趴趴走的，根本不可能完全「阻絕境外」。他認為防疫戰線應該後撤，把主要防疫、醫療和宣傳資源用在降低社區傳播上。

(中時電子報)