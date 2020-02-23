大陸武漢新冠狀肺炎疫情出現稍微趨緩，但全球疫情卻開始擴散，武漢華中科大的疾控專家就建議，「因為個人的醫療知識有限，不一定能及時準確發現自身病狀，也很難和家人完全隔離開」、「出院後繼續到指定場所隔離14天，對患者、家庭、社會都好」。

據大陸武漢市委機關報、陸媒《長江日報》22日晚間報導，華中科大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院院長馮占春教授表示，「新冠病毒對人類而言是全新的病毒，一個多月時間，診療方案已經出到第六版，說明我們對病毒的認識也在不斷地更新深入。鑒於這種病毒的危險性，需要我們採取更嚴格的防控舉措」。

華科大同濟醫學院基礎醫學院病原生物學系教授李華介紹，「根據第六版診療手冊，目前感染新冠肺炎患者出院的標準是體溫恢復正常3天以上，呼吸道症狀明顯好轉，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性。而目前流行病學觀察，病毒在處於潛伏期時，感染者常是無任何臨床症狀的病毒攜帶者，因而即使達到出院標準的患者體內也有可能有持續性的少量病毒」。

李教授並指出，標本採集的嚴格性和困難程度也對核酸檢測的準確度造成了一定的影響，可能會導致假陰性的結果。此外，患者出院後，因恢復期機體免疫功能低下，可能有感染其他病原體風險。所以建議出院康復患者繼續隔離兩周，以確保安全。

報導中也提到，第六版診療方案增加了「出院後注意事項」：要求患者出院後，應繼續進行14天自我健康狀況監測，佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，做好手衛生，避免外出活動」。

馮占春教授認為，實際上，「因為個人的醫療知識有限，不一定能及時準確發現問題，也很難和家人完全隔離開。按照最長潛伏期14天的要求，到指定場所隔離，一旦出現問題，專業醫護人員能及時發現」，「這對其本人和家人都是一種更嚴格保護，對社會而言，最大程度能避免潛在的疫情擴散」。

(中時電子報)