老爸退休想搬去花東享受田園生活，家人討論出錢買房贊助，誰知女兒竟堅決反對，寧可在台北租小套房也不想買鄉下大房子，在PTT引發爭論。贊同女兒想法的鄉民認為「DPP執政房價就要起飛了 接刀呢」，也有人說「當然買，以後變遺產等你退休也能住」。

退休後到鄉下享受悠閒田園生活，似乎是許多大齡人士的嚮往，宜蘭地區也因此掀起買房熱。一名網友在PTT發問「老爸退休想買房 該贊助嗎？」，表示老爸準備退休，打算搬去鄉下(台東花蓮)享受田園生活。

PO表示，原本想鄉下房子也不貴不會有太大負擔，家人可以一起集資買房，但住習慣台北的妹妹反對，堅持不出錢，還說寧可在台北租小套房也不想買鄉下大房子。原PO問眾鄉民，會想花錢買鄉下退休房子，還是繼續鍋居台北？

鄉民們對此議題也是吵翻天，有人說「當然買，以後變遺產等你退休也能住」、「養老就鄉下R」、「你花錢買，放在自己名下，給爸爸住」、「花東就是未來的台灣淨土 難道你要吸空污」。

反對的說「DPP執政房價就要起飛了 接刀呢」、「白癡才現在買房幫房蟲接刀」、「宜花東就不要想了」、「竹苗鄉下買一買就好 沒事還能上台北」。

(中時電子報)