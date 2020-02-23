「國標舞女王」劉真因先天性心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，至今已17天，消息經證實後讓演藝圈及粉絲震驚不已，而劉真的丈夫辛龍，目前一邊照顧著4歲女兒霓霓，一邊焦急設法救妻，有傳他想讓愛妻轉院，辛龍的老闆吳宗憲對此回應8字，曝光內幕。

劉真目前在北榮裝著葉克膜爭取救治時間，而日前傳出辛龍另有考量，想將愛妻轉往台灣心臟權威醫療中心的振興醫院，然他並未就此傳言給出回應，據《ETtoday星光雲》報導，詢問辛龍的老闆吳宗憲，他給出明確回覆，表示：「對不起我沒有聽說」，駁斥了劉真將轉院的消息。

至於劉真目前的病況，吳宗憲不願多透露，但說有每天跟辛龍傳訊保持聯絡，表示他目前無暇顧及其他，需集中精神與心力照顧妻子與家庭，至於劉真部分，吳宗憲簡單表示狀況持平，他能做的只能為她打氣、加油，希望劉真能挺過這一關。

(中時電子報)