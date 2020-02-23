氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日迎風面水氣漸減，北部山區及東半部仍有局部短暫雨；背風面晴朗穩定；24日至26日白天，大都是晴朗穩定，外島及西半部易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率

吳德榮表示，今晨台灣上空有較多的低層雲，東部近海有明顯的降水回波，地表的「輻射冷卻」作用受到雲層阻礙，最低氣溫比昨晨回升，各區平地最低氣溫大約在14、15度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，26日晚至27日微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側亦偶有零星降雨；北台灣雲量增多，高溫略降、稍轉涼，低溫不降；背風面幾乎不受影響。28、29日各地為晴朗穩定、白天微熱早晚涼的天氣。

吳德榮也指出，3月1或3月2日有一波鋒面南下，但由於為接近末期的模擬，不論鋒面結構、南下時間及鋒後冷空氣，皆有比較大的「不確定性」；模式仍在持續調整中，應繼續觀察。

(中時 )