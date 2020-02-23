隨著亞洲盃男籃資格賽預賽第1階段首輪落幕，亞洲籃總(FIBA Asia)也在官方推特上面公布首輪最佳陣容，結果首役狂掃馬來西亞104分的中華隊包辦兩席，分別是先發主控陳盈駿，以及替補前鋒黃鎮，曾效力過裕隆納智捷的巴勒斯坦籍前鋒桑尼也入選。

根據亞洲籃總官推公布的首輪最佳陣容為：陳盈駿(20分、7籃板與6助攻，績效值31)、紐西蘭特朗吉(21分、5助攻與6籃板，績效值25)、黃鎮(22分、6籃板與2抄截，績效值28)、桑尼(44分、10籃板與4助攻，績效值41)、伊朗哈達迪(14分、14籃板及9助攻，績效值32)。

陳盈駿入選亞洲盃資格賽首輪最佳陣容實至名歸，畢竟他近年在大陸CBA廣州龍獅表現相當出色，更是中華隊狂掃馬來西亞的頭號功臣；至於本季SBL從達欣轉戰台啤的黃鎮，出戰馬來西亞單場三分球投8中6，堪稱中華隊當前最佳板凳三分射手。

只是看到黃鎮如此優異的首役表現，將讓中華隊外籍教頭帕克傷透腦筋，畢竟他先前允諾未在出戰馬來西亞登錄的于煥亞、蘇奕晉與謝宗融3人，都將出現在24日中華隊出戰日本的12人正選名單當中，到底該割捨哪3人？今晚練球後就見分曉。

(中時 )