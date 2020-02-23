「祝賀您治癒出院！這是我們配製的中藥顆粒沖劑，一天服用兩次……」2月22日下午，71名新冠肺炎患者治癒出院，當他們走出火神山醫院大門時，收到了醫院送上的「特殊禮物」——兩大盒「火神山克冠康復方」中藥顆粒沖劑。

經過醫護人員10多天的科學救治和精心護理，22日又有一批新冠肺炎確診患者治癒出院。為有效做好住院患者的科學救治工作，火神山醫院不斷總結診療經驗，嚴格落實查房、診療、病歷討論、專家會診、感染控制、心理疏導等制度規範。目前，累計已有155名確診患者康復出院。

「感謝軍隊醫護人員，幫我戰勝了病魔。」一位治癒患者向主治醫生、感染八科一病區主任趙玉英說：「我會把醫院對患者的深情傳遞下去。」

火神山醫院專門為每名治癒患者配製了中藥顆粒沖劑。中醫專家組組長朱蔚說，醫院採用普通型患者協定處方和重症、危重症患者「一人一方」的方式進行個體化治療。

火神山醫院中醫專家組還採集中醫症候量表，制訂中醫辨證分型及協定處方，確立醫院中醫藥治療規範。下一步，醫院將推開中西醫結合治療，力爭做到精準辨證施治、精准處方處置、精准觀察評估。

(旺報 )