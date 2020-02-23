苗栗縣衛生局為應新冠肺炎疫情，並且從25日起全縣各級學校即將開學，特別提醒民眾為配合防治疫情作為，有身體不適時，儘量多利用縣內13個社區醫療群看病，除了離住家近又方便、等候看病時間短、人潮較少也不容易被細菌病毒感染。

國內自2003年起由健保署推動「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，由同一地區5家以上基層診所與合作醫院共同組成「社區醫療群」，以群體力量提供民眾全人的整合照護。目前苗栗縣已組成13個社區醫療群，共122家醫療院所加入計畫，共同推廣「每個家庭都有家庭醫師」觀念，鼓勵民眾在住家附近的社區，找到值得信賴的家庭醫師，一般小病固定由該醫師看診，為全家的健康把關。

由於持續固定看診，家庭醫師會因為瞭解長期病史及病人家庭、心理狀況，更可以提供最貼心的照護，也比較節省等候的時間與就醫成本，家庭醫師是最直接、最快速的健康守護者。直接到大醫院看診，可能因為看診時間過短、不了解長期病史而發生頭痛醫頭、腳痛醫腳的風險。

苗栗縣衛生局提醒民眾，為配合疫情防治作為，多利用基層院所看病，除了離住家近又方便、等候看病時間短、人潮較少也不容易被細菌病毒感染。還有更好康的就是，如果診所有參加健保的家庭醫師整合性照護計畫，被醫師收案的會員還能享有24小時諮詢專線不打烊的服務喔！

(中時 )