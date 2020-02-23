大陸傳出有少數新冠肺炎疫患者，治癒出院後，糞便檢驗轉為陽性；還有美國患者的糞便也驗出新型冠狀病毒。有醫學專家認為，新型冠狀病毒可能存在「糞口傳染」，不過目前仍沒有直接證據證明。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文，引述國際醫學期刊《刺胳針》表示，2002年SARS患者中有16%-73%出現腹瀉，且大便能驗到SARS病毒，SARS患者大便中病毒的高峰是在第11天，且能持續存在直到30天之後。2012年MERS爆發時，有1/4患者出現腸胃道症狀，其中15%的患者也在糞便中發現病毒。

蘇一峰指出，有美國新冠肺炎患者的糞便驗出新冠病毒，而且有約2%-10%的新冠肺炎患者會出現腸胃道症狀(腹瀉、腹痛、嘔吐)，由於過去證據顯示，SARS與MERS都具可經由糞口傳染，目前的證據也不排除新冠肺炎可能會經由糞口傳染，不過還沒有直接證據證明。蘇一峰提醒，應嚴格處理新冠肺炎患者的糞便與汙水，並建議常洗手。

(中時電子報)