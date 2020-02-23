作家苦苓貼出今天高雄的照片與昨天的照片做對比。(擷取自苦苓臉書)

作家苦苓昨在臉書貼出一張照片，並表示高雄市政府對高居全國第一的空氣污染，可以說是「無為而治」。苦苓稍早再度貼出今天高雄的照片，並表示「對不起！我太誇張了」。他說昨天柴山和八五大樓不見了，今天只要稍稍遠一點的高樓全部都不見了！他諷刺表示，現在問題來了，如果出門，到底要戴抗菌口罩、還是防塵口罩呢？

苦苓昨天貼出一張照片，並表示高雄整個城市幾乎都消失了。他說比起台中市長盧秀燕頻頻找中火的麻煩，高雄市政府對高居全國第一的空氣污染，可以說是「無為而治」。他也表示，城市不能消失，失能的市長應該可以。

稍早苦苓再度貼出高雄今天的照片與昨天的照片做對比，並表示「對不起！我太誇張了」！苦苓提及，昨天他說高雄市幾乎都消失了，那真是太小看霧霾了。他說仔細比對兩張照片，完全一樣的場景，昨天柴山和八五大樓不見了，今天只要稍稍遠一點的高樓全部都不見了，「我甚至不敢確定這個城市還存不存在」。

苦苓諷刺表示，看來病毒是一番好意，把大家關在家裡，免得出去「吸毒」。「現在問題來了：如果出門，到底要戴抗菌口罩、還是防塵口罩呢？可能要戴兩層口罩，才能保住小命」。

(中時電子報)