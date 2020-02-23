新冠肺炎疫情蔓延，大陸地區全竟淪陷，死亡人數破2千，日本、南韓也成重災區，而泰國目前確診病例35例，讓團購達人486先生感到相當訝異。

除了大陸，目前全球疫情最嚴重為日本，已有760多人確診、3人死亡，其次為南韓，在短時間內爆增多起病例，已有超過430人確診、2人死亡，新加坡確診病例也來到85例。

486先生在臉書表示，真希望日本、韓國、新加坡都能平安，但非常訝異是泰國的情況好像都沒有傳染開，似乎控制得很好。

對此，網友認為可能是因為天氣熱，病毒較不易生存，「天氣冷和天氣熱的國家有差異」、「跟泰國的氣候熱，應該有關係吧」，也有部分網友質疑數據的真實性，表示「應該是消息封鎖了」、「可是東南亞的諸國，在確診檢測上似乎不是很積極」、「佛系檢驗」、「沒驗吧！」「泰國的數據應該是不太可以相信」、「這次失控的國家都很讓人驚訝」。

(中時電子報)