苗栗縣衛生局推動藥事照護計畫，由藥師送藥到家服務。〔苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

為應苗栗縣已邁入高齡化社會，慢性病及多重疾病人數逐年上升，苗栗縣衛生局積極推動藥事照護服務，為讓更多民眾能接受藥事照護服務，結合伯公照護站邀請社區健保藥局藥師送藥到點服務外，針對照護站內有用藥有問題的民眾提供藥事服務，希望有需要民眾多加利用。

苗栗縣內老年人口增加迅速，意味著慢性疾病與多重疾病的病人數量逐年上升，經常出現患者多重就醫、忘記吃藥、不遵從醫囑、自行調藥或停藥的用藥等問題。因此，藥事照護服務已成為不可或缺的需求，藥事照護服務，最主要是藥師針對領藥的民眾進行病情與用藥評估，並擬定照顧計畫，做療效追蹤，以確保藥物治療都符合民眾的需求，以保用藥安全。

衛生局是自106年度，向衛生福利部食品藥物管理署積極爭取經費執行藥事照護服務相關計畫，以衛生局作為整合平台，結合本縣醫師公會、藥師公會、社區藥局，透過醫藥合作機制，由社區藥局接手照護醫院出院病人，藥師針對民眾用藥的需求，提供相關藥事服務以符合適應症，提高民眾的生活品質。

為讓更多民眾能接受藥事照護服務，本局結合縣內伯公照護站邀請社區健保藥局藥師送藥到點服務外，針對照護站內有用藥有問題的民眾提供藥事服務，並於伯公照護站內宣導正確用藥的相關資訊。期望民眾能主動尋求社區藥師用藥諮詢，維護民眾用藥安全，並落實分級醫療，讓藥事照護服務模式能深耕地方，請民眾多加利用。

(中時 )