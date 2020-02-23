鑽石公主號包機順利返台，過程中防疫做得滴水不漏，要阻絕新冠病毒在國門外，比起之前武漢首批包機回台，似乎又更嚴謹蔡英文總統也在臉書上發文定調這就叫做「橫濱模式」，似乎是要做給對岸做比照。

總統肯定公主號接機的防疫包機模式，前總統馬英九則是希望兩岸各退一步，桃園市長鄭文燦23日受訪時表示，馬總統做過中華民國總統，他所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步問題，橫濱模式就是最好的模式。

鄭文燦認為，上機前核對名單、完成檢疫，以及由華航執行任務，這個是必要的，這是國人可以信賴，也是國際通用標準。如果說北京方面採用其他帶有政治目的的設計，都是妨礙接機的安排，其實第二波、第三波要包機，只要北京做調整，按照這個日本橫濱模式沒有什麼困難。

鄭文燦參加中壢慈惠堂為消防人員點燈，也說鑽石公主號從日本接送回來，由桃園市消防局，受過最高等的救護訓練同仁接送，有21位同仁參加這次任務，順利把任務完成送到醫院，事後也針對消防車的消毒，包括廢棄物處理、包括種種的復原工作都做好，事前並沒有對外說明，但特別要給他們鼓勵。

另外，針對澎湖跟台南都禁止公務員前往二、三級旅遊警示國家，鄭文燦則說，在防疫期間不必要的出國都會取消，不過禁止公務員到哪些國家、哪些地區，這是由行政院人事總處以及中央指揮防疫中心統一來做規定，市政府會按照統一規定來執行，當然隨著疫情的發展，也許有不同的決策，這應該是一致的。

(中時 )