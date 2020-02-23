市府昨晚的無人機展演，以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，對於千變萬化的動態圖騰秀驚呼連連，場面歡樂。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

2020台灣燈會將於23日晚上閉幕，不少民眾把握最後一個週末前來朝聖，人潮爆滿，昨日入園人次高達85萬刷新單日入園紀錄，總參觀人次來到1109萬。台中市政府表示，今晚主展區后里森林園區將有最終場「無人機流星雨展演」，將以800台的升級規模和觀眾道別，不僅地上花燈吸睛，天空也璀璨閃耀，歡迎把握最後機會欣賞。

台灣燈會最後一個週末，市府昨晚首度出動800台無人機，升級后里森林園區的無人機流星雨展演，以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，再轉變為專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」，也將台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現在夜空。

昨晚尚未到演出時間，現場已經擠滿引頸期盼的民眾，拿起手機預備錄影，就是希望保留下最美好的一刻。當「舊山線鐵道后豐鐵馬道」圖樣出現時，小朋友童言童語喊出「是橋橋！」；當夜空出現手寫「TAICHUNG」台中英文字樣時，現場觀眾也跟著一字一字唸出，對於千變萬化的動態圖騰秀驚呼連連，場面歡樂。

「錯過再也看不到！」觀旅局說明，今日最終場「無人機炫麗展演秀」將於晚間19時10分開始長達8分、全台規模最大800台無人機展演，由於無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，屆時相關資訊會立即在現場廣播及APP推播給民眾第一手消息。

(中時 )