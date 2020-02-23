大陸武漢第二批包機返台問題，隔了數周仍未有共識，讓不少台商家屬心急如焚。最大可能原因出在於由哪方派機、檢疫人員落地等因涉及極敏感主權爭議，而出現爭議。對此，台北市議員羅志強就拋出一招，應能讓兩岸雙方都有共識。

羅智強今23日在臉書PO文，從媒體的報導來看，其中一個談不攏的點，是北京「堅持東航」，「台灣堅持華航」，雙方都說「只要對方不堅持，不就沒事了嗎？」，然後把僵局的責任推給對方。

但爭議點真是如此嗎？他也解釋，「其實，東航、華航都參與了春節包機，是那一間航空公司承接，跟兩岸的主權爭議一點關係都沒有。我也不懂，到底兩邊在堅持什麼」。「但要化解僵局，我想呼籲北京當局，首架包機已經是東航，那麼第二架包機改華航，又有何不可？之後的包機，由東航、華航輪流承接，這應該算是公平合理，陸方不需要反對，這也和主權沒有任何關係」。

羅智強同時也質疑，民進黨要在這個節骨眼，去跟大陸吵架「一邊一國」，這真的有讓協議成功的心？蔡政府堅持要做「登機前檢疫」，雖然立意良善，但也等於是要在大陸，行使台灣的公權力，「難度極高」。

他也提出現在懸而未決的爭端解決方案，若是「由台灣這邊派遣醫療人員，隨同華航班機到武漢。國籍飛機視同領土延伸，台灣的醫療人員要在飛機上如何檢疫，北京也管不著，這應該是雙方能有共識的最大限度了」。

羅智強最後也感慨，兩岸關係錯綜複綜，「要協議成功，必須雙方都必須放下一些政治私心，兩岸還是各退一步吧！」。

(中時電子報)