南瀛天文館228活動，打卡按讚贈火箭筆。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館228推出認識大熊星座的系列活動。（南瀛天文館提供／劉秀芬台南傳真）

南瀛天文館於2月28日至3月1日舉辦「尋找大灰熊湯匙」228連假活動，讓大小朋友一同尋找春季星空中的大灰熊─大熊座和牠的湯匙。

大熊座是全天空中第3大星座，大熊座的尾巴就是所謂的北斗七星，因形似湯勺而成為春季星空中十分具有代表性的標誌。而藉由北斗七星，便可找到位於小熊座的北極星。

南瀛天文館「尋找大灰熊湯匙」活動內容包括「尋找熊蹤跡」北斗七星闖關任務、「熊熊來打卡」打卡按讚以及「星空來找熊」親子套裝行程等活動，歡迎民眾於連假期間到天文館遊玩。

228連假期間至天文館參觀，憑劇場門票(含2D／3D套票及山博行套票)即可參與「尋找熊蹤跡-北斗七星闖關趣」主題活動，完成3個任務便有機會帶走南瀛天文館準備的神祕禮物。活動期間只要在南瀛天文館粉絲團打卡按讚，即可至展示館服務台兌換火箭筆一隻。

此外， 2月29日的「星空來找熊」活動，4歲以上親子都能報名參加，天文館透過DIY手作及夜間觀星活動，讓參加的人運用課堂所學，輕鬆找出指向北方的北極星。

(中時 )