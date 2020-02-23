副市長令狐榮達代表市府出席欣賞原汁原味的展演。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會於22、23日邀請友邦帛琉共和國代表團，於后里馬場園區「原藝交響燈區」壓軸演出，讓民眾在燈區也能體驗國際化的視聽饗宴。22日副市長令狐榮達代表市府出席欣賞原汁原味的展演，也與友邦帛琉共和國大使歐克麗互贈紀念品，緊密雙方友誼。

令狐榮達表示，帛琉共和國和我國雙方建交至今已逾20年，而且和台灣原住民族都同屬南島語族，不管在血緣或者是文化上，更有許多共通之處，帛琉和台灣都是一個風土民情值得深入體驗的島國。

針對「原藝交響燈區」，市府原民會主委林益陸說，該燈區位於后里馬場園區，以台灣16族及南島語族音樂為主題，將原住民族的傳統樂器、歌舞、文化、生活及工藝，結合燈藝、藝文展演及手工藝文創精品館等的展出，製造由樂音、光影及裝置藝術交織出原住民族生命群像。

林益陸很高興能夠邀請到友邦帛琉共和國歐克麗大使，率領文化舞團來到2020台灣燈會原藝交響舞台壓軸演出，代表團將在燈會倒數為我們帶來帛琉最原汁原味的展演。

原民會指出，帛琉共和國是位於西太平洋的島嶼國家，全國有約340座島嶼，總面積為466平方公里，為台灣邦交國之一。帛琉共和國與太平洋上許多南島民族的島嶼經歷過類似的近代史。

這次帛琉文化舞團將帶來一系列融合傳統與現代的樂舞表演，這些樂舞演出結合了帛琉的傳統樂舞同時融入近代的潮流，表演者根據各種帛琉歌曲演出一支支的舞蹈，這些樂舞的內容包括大自然以及深刻的愛情故事。

(中時 )