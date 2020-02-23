林良齊／台北報導

受到今天環境風場為東北風影響，雲嘉南以南位於下風處，環保署表示，污染物易累積；晚間環境風場漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易持續累積；清晨及夜間局部地區易有霧影響能見度。

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，中南部地區位弱風區，污染物易累積致濃度偏高，清晨竹苗沿海地區有渦流產生，污染物濃度易上升；清晨及夜間局部地區易有霧影響能見度，南部局部地區短時間達「紅色警示」等級。

環保署說，後天環境風場為偏東風至東南風，西半部位背風側，風速微弱，清晨及夜間可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積致濃度上升，且局部地區易有霧影響能見度，中南部局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署指出， 23日至25日東北季風稍減弱，環境風場為東北風至東南風，西半部污染物易累積，須留意下風處南部地區污染累積情形；26日至27日白天東北季風再增強，西半部地區空氣品質可望好轉；此期間西半部地區清晨易有局部霧影響能見度；28日東北季風再減弱，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積。

(中時 )