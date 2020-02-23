老大媽神轎北上的西螺服務區涵洞通過，進入南下車道的服務區祈福。（周麗蘭攝）

國道媽祖遶境啟動儀式。（周麗蘭攝）

廣福宮董事長廖忠杉（左）代表頒贈「全線平安」的匾額，縣長張麗善、高速公路局長趙興華代表接受。（周麗蘭攝）

停駐在西螺服務區的廣福宮老大媽神轎。（周麗蘭攝）

西螺廣福宮「國道媽祖」今上國一服務區及公路’警察單位遶境。（周麗蘭攝）

「國道媽祖」西螺廣福宮老大媽今（23日）國道一號西螺、中壢、湖口服務區祈福，雲林縣長張麗善、高速公路局長趙興華等人一同扶轎，共同祈求國道平安。

廣福宮老大媽每一年上國道遶境都是擲茭決定日期，往年在國曆三月間，今年擲筊得2月23日，比往年提早。

西螺廣福宮老大媽今年第7年上國道祈福，這項活動始於2014年國道一號西螺服務區迎請「老大媽」駐駕兩天，並遶境區域內外祈求平安、生意興隆；2016年媽祖指示常駐7天並繞行國道每個服務區。

廣福宮老大媽的神轎23日早上7點先抵達北上的西螺服務區，然後從高速公路涵洞轉入南下的服務區舉行遶境啟動儀式。

縣長張麗善、高速公路局長趙興華、南仁湖企業副董事長鄭宜芳、縣議員李明哲、廖偉晴、廖秋萍、莿桐鄉長林靖焜、廣福宮董事長廖忠杉等人都到場，參與祭典並扶轎。

趙興華表示，感謝老大媽庇祐國道安全，最近新冠肺炎疫情傳出，祈求肺炎不要傳到高速公路。

南仁湖副董事長鄭宜芳說，也許老大媽有靈感，今年指示提早上國道遶境ㄤ連續多年舉辦媽祖上國道遶境，讓員工、廠商、同仁感受信仰的力量以及行善的念頭。

福興宮老大媽23日從西螺服務區起駕後，前往國一湖口、中壢服務區、第二公路警察大隊，以及楊梅、後龍分隊。

下周三月一日前往國三古坑、東山、關廟服務區、第八公路警察大隊古坑、白河、善化、新市、斗南分隊、第四公路警察大隊、斗南分隊。

(中時 )