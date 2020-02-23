新冠肺炎持續延燒，不僅民眾人心惶惶，各單位也都全力防疫，不敢輕忽，台北市長柯文哲不斷向政府喊話，要中央流行疫情指揮中心公佈第24號確診案例的足跡，衛福部部長陳時中回應，地方政府應都有資訊，不應該徒增恐慌；但又遭到柯文哲表示「我就不知道」批評資訊不公開，對此陳時中罕見怒斥柯文哲：「要把責任扛起來，不能說不知道，中央地方要合作。」

陳時中在提供的錄音檔中指出，有些事實必須要澄清，並鄭重表示，地方首長應是最早知道訊息的，在中央更不能推卸責任，「不可能說一句不知道就不作為」，他也指出，地方首長不應該都撇清，應扛起該負的責任，進行相關的防疫政策。

依據《傳染病防治法》，所有訊息都會通報第一線，陳時中也強調，地方首長與主管機關接到傳染病或疑似傳染病通知時，第一時間應迅速檢驗診斷或調查來源，並報告中央主管機關。且陳時中指出，台灣國內的防疫系統很完整，只要有疑似個案都會直接通報至中央、地方，雙方就會展開疫調，消毒等行為，「地方中央應合作消除疫情」。

陳時中最後也痛斥「我不太高興，有首長會這樣反套事實」，表示若有一個地方首長自稱不知情，就是「害到其他縣市首長，表示其他縣市首長對於疫情都不知情」籲地方與中央應好好配合與合作。

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(中時電子報)