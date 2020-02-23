◎南投九族櫻花祭 美麗登場

武漢肺炎造成人心惶惶，到郊區賞櫻、吸收芬多精，有好心情還可增強抵抗力！九族文化村的櫻花開始綻放，今年賞櫻還可欣賞日本太鼓、西班牙舞蹈，帶毛小孩拍照並可參加總獎金90萬元的攝影比賽；業者強調，櫻花祭雙月票只要1199元，無限次入園最划算！

◎霧台櫻花王 粉紅花傘好吸睛

霧台鄉櫻花正盛開，包括台24線沿線櫻花及最受歡迎的「櫻花王」開得燦爛，今年花期正常，吸引許多民眾上山賞花，鄉公所預計花期將至2月底，接下來就是3月山櫻花，鄉長杜正吉歡迎大家上山賞櫻，也能到各部落體驗魯凱族文化。

◎新店河津櫻 晨昏各有風情

新春已至，告別冷冽寒冬，新店陽光運動公園周邊的河津櫻陸續綻放，為新春時節增添浪漫色彩。新北市高灘地工程管理處表示，漫步在河津櫻花大道宛如徜徉在粉色花海中，絕對可以忘卻煩惱及緊湊都市節奏，民眾要把握賞花時刻。

◎暨大櫻花林 品茶看表演超浪漫

國立暨南國際大學櫻花季11日登場，今年以「花舞愛林．櫻揚暨大」為主題，配合賞櫻盛會，在3月11日前，校方將陸續推出音樂、舞蹈、茶席和野餐等節目，校長蘇玉龍歡迎大家到暨大賞花，身心舒暢更能保持健康。

◎樂活夜櫻季開跑 綻放3公里

「台北市2020樂活夜櫻季」2日開幕，展期至3月1日，為期1個月，沿著東湖樂活公園內溝溪畔步道旁，種植了3公里的櫻花林，夜晚打上LED路燈，更增添櫻花浪漫氛圍，原為內湖居民私房景點，近年吸引外縣市攝影同好及賞花客前來取景，甚至許多國外遊客也前來爭睹夜櫻迷人風采。

◎粉紅粉浪漫 陽明山花季登場

台北市陽明山花季15日登場，活動至3月22日展期共37天，目前陽明山上早開的山櫻和寒櫻已逐漸長出青翠的葉子，近日可看到山櫻花和八重櫻逐漸盛開。北市公園處表示，今年遇新冠肺炎疫情影響，攤販與踩街遊行活動均取消。

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(中時電子報)