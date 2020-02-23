新冠肺炎疫情蔓延，全台鬧口罩荒，第一時間政府宣布暫停出口，接著限買，到統一徵收、實名登記購買，為的就是要有效控管口罩數量，各方投入這場防疫大作戰，讓副總統陳建仁大讚，也向這個了不起的「國家隊」致敬。

陳建仁在臉書分享朋友傳給他的感人故事，感謝這個了不起的國家隊，致上最高的敬意和謝意，「有口罩國家隊真好！」

陳建仁表示，這群國家隊成員，有來自國家級研究機構工研院與財團法人精密機械研發中心（PMC）的技術與人力資源，更有工具機大廠東台、台灣瀧澤科技、永進、亞崴、上銀、大銀等，傾力相助。平日他們是各霸一方的產業龍頭，產值加總近千億元，沒想到一場疫情失控，讓這群老闆甘願放下事業當起志工，不但無償出人、出力、出零件，更史無前例地「自動合體」成一支實力堅強的國家隊。

陳建仁轉述PMC總經理賴永祥所說，「政府斥資1.8億元，緊急擴建60條口罩產線，若以既有產能估算，至少得半年才能交貨，但現在有了『國家隊』助攻，快速縮短為一個月。」

陳建仁指出，國家隊能迅速成軍，關鍵人物就是工具機公會的名譽理事長、東台集團董事長嚴瑞雄。一月底政府宣布徵用口罩、統一販售，拍板自建口罩產線，嚴瑞雄看到新聞覺得不對勁，釐清原因後馬上號召同業協力建置產線，而這群忙碌的老闆們，竟都擱下自己的事業，第一時間跳出來幫忙。

文中提到，賴永祥印象深刻，2月4日政府宣布口罩改採實名制，限量販售當天，他與工研院等法人機構正在經濟部開會，研擬如何加速建置口罩產線，同一天嚴瑞雄代表工具機業者打給他，主動要求幫忙，於是東台董事長嚴瑞雄、瀧澤總經理戴錦雲親自領軍，永進、德大、東培、上銀、亞崴等，也派出精銳部隊，帶著技術與零組件北上支援。

賴永祥激動形容，「這些都是強棒，一來就直接蹲下來做配線之類的低階工作，每天忙到晚上十點多才走。」在業界30多年，第一次看到這樣不分彼此的合作。

陳建仁說，一場失控的疫情，社會因口罩之亂集體焦慮，甚而撕裂對立，所幸人類互助本能，猶如黑夜中帶來希望的曙光。

(中時電子報)