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（聽到我公公在電話中為了兒子她們又再度故意丟光我東西，跟我道歉後，原本就不想計較的我，真的覺得算了～） . 其實可以再買的身外之物我看的很淡， . 真的捨不得的是那些從小到大與家人同學們的照片、我拍過的雜誌和作品、朋友們的喜帖婚紗照、閨蜜婚禮的小禮、Puli錐錐的飯碗與心愛小玩具、英國好友寄給我的幽默生日卡片、珍藏十幾年一看再看都泛黃的作者簽名書、每一位這七年中開始支持喜歡我的粉絲朋友們給的信、合照、小禮物、圖畫（我都放在寶貝箱全部保存著，尤其收到的圖畫我還會特別噴上保護漆😂） . #對我來說東西的價值是「用心」與「感情」 . . 抱歉～沒有保護好妳們的那些好意與用心，丟掉有形的物品，沒丟掉我一直以來記在心裡對妳們的感謝與情感。 . . #謝謝🙏 #我真正的財富與寶貝是挺我愛我的親朋好友們與大家 #這個就丟不掉了吧～（笑） #早安_今天開始我們這裡繼續歡樂好嗎😊

Keanna Taiyh ❤（@keanna_taiyh）分享的貼文 於 張貼

謝和弦和混血辣妻Keanna鬧翻，兩人還在打離婚官司之際，Keanna想回家整理衣服時，卻發現東西都被丟光，謝和弦事後回嗆東西是謝爸爸清空的，「意思就是掃地出門」，不過Keanna23日又發文，表示公公在電話跟她道歉，說是兒子故意丟光她的東西，她也心寒表示「原本就不想計較的我，真的覺得算了」。

Keanna表示自己對那些身外之物看得很淡，真正不捨的是從小到大和家人同學們的合照、拍過的雜誌作品、還有粉絲寫給她的信，「對我來說東西的價值是用心與感情」，而她也很抱歉沒有保護好所有人的心意，不過有形的物品丟掉，「沒丟掉我一直以來記在心裡對你們的感謝與情感」。

她強調自己真正的財富是親朋好友與大家，逗趣表示「這個就丟不掉了吧」，她也透露「聽到我公公在電話中為了兒子她們又再度故意丟光我東西，跟我道歉後，原本就不想計較的我，真的覺得算了～」，也講明謝和弦把錯推給父親，且已不是第一次丟掉她東西了，網友見狀也大罵「好扯，某人真的很幼稚」。

謝和弦混血妻PO照「東西被他們丟光」 老爸一句話讓她眼眶紅了
挨批還沒離就討客兄 謝和弦辣妻喊冤：我牡羊控啊

(中時電子報)

#Keanna #謝和弦