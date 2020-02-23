謝和弦和混血辣妻Keanna鬧翻，兩人還在打離婚官司之際，Keanna想回家整理衣服時，卻發現東西都被丟光，謝和弦事後回嗆東西是謝爸爸清空的，「意思就是掃地出門」，不過Keanna23日又發文，表示公公在電話跟她道歉，說是兒子故意丟光她的東西，她也心寒表示「原本就不想計較的我，真的覺得算了」。

Keanna表示自己對那些身外之物看得很淡，真正不捨的是從小到大和家人同學們的合照、拍過的雜誌作品、還有粉絲寫給她的信，「對我來說東西的價值是用心與感情」，而她也很抱歉沒有保護好所有人的心意，不過有形的物品丟掉，「沒丟掉我一直以來記在心裡對你們的感謝與情感」。

她強調自己真正的財富是親朋好友與大家，逗趣表示「這個就丟不掉了吧」，她也透露「聽到我公公在電話中為了兒子她們又再度故意丟光我東西，跟我道歉後，原本就不想計較的我，真的覺得算了～」，也講明謝和弦把錯推給父親，且已不是第一次丟掉她東西了，網友見狀也大罵「好扯，某人真的很幼稚」。

(中時電子報)