北市副市長黃珊珊（中）、北市議員阮昭雄（左）、消防局長吳俊鴻（右）23日參加「防災士防疫教育訓」，現場示範戴口罩、洗手消毒。（張穎齊攝）

北市副市長黃珊珊23日主持「防災士防疫教育訓」，現場宣導防疫，並示範戴口罩、洗手消毒。（張穎齊攝）

(11:45更新內文)新冠肺炎第24例確診個案僅被公布是家住北部的67歲婦人，台北市長柯文哲表示「我也不知道在哪」，豈料卻惹得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒嗆「地方首長不能說不知道，不該害到其他首長！」北市副市長黃珊珊23日表示，北市沒參與的地方，要如何知道全貌？最好是中央公布在哪個縣市就在哪、說清楚講明白，不然吵來吵去，也不會讓病毒不見。

黃珊珊強調，北市總指揮是她，唯一知情的也是她，地方訊息都在她這，柯不是每件事都知道，她沒有告訴柯，柯怎會知道？有必要讓柯知道的會講，若跟疫情無關就不會全部都報告，這是她的權限，關於縣市政府協助疫調的一定會知情，可是像沒有參與的地方又如何知情？就像她不會知道新北的狀況，無法得知全貌。

黃珊珊說，只公布北部，這樣會造成北北基桃近千萬人很大的困擾，像南韓就會公布在大邱市，中央至少公布一個區域讓大家知道，最好趕快將疫調公布出來，比如在彰化就說在彰化，現在連議員也每天問她，她也不能回答。

她表示，公布一個區域後，該縣市民眾自然有很大警覺，旁邊民眾也不用恐慌，把疫調講出來，大家就不用吵，雖說要有時間調查，但只講一個大北部會造成更大恐慌，所以北市已決定，不管公布在哪，她就當作感染在北市，每個人都要健康自主管理，每個人都要做社區防疫，就不用討論是在誰那。

「中央、北市2個吵來吵去，不會讓病毒不見，這些口水都沒意義」，黃珊珊說台灣沒有一個人能置身事外，大家都要做好準備，就當作社區感染已真實存在，若一定要等公布在北市，那就都太晚了。

她補充，台灣和全世界在社區感染的定義不太一樣，這是比較奇怪的地方，但現在到底定義是什麼已不重要，重要是有沒有做好準備，每天都在相信沒有社區感染而不做準備，才是最大危險，所以沒做好準備就不會恐慌，中央到地方都無需再爭論，倘若永遠都不會社區感染，就不會出現日韓這麼重大的疫情，大家就是面對、解決、不迴避。

黃珊珊今日也在北市消防局第2大隊舉辦「防災士防疫教育訓」，現場聚集約200名防災士，黃說，平時都有在訓練防災士，可成為社區的小蜜蜂，透過發現、通報、行動、限制、撲滅5步驟，如此來被動協助中央的居家檢疫隔離，但因可能忙不過來，鄰里間也要關心一下。

(中時 )