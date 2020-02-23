大陸國家衛健委今天上午公布2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）最新數據指出，22日中國大陸新增確診648例，新增死亡97例。自疫情爆發截至22日午夜，累計中國大陸確診7萬6936例，死亡2442例。其中，22日湖北省新增確診630例，其他地區僅新增18例，湖北以外地區的確診病例顯著下降。

《中央社》報導，大陸國家衛生健康委員會官網通報，22日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例648例，新增死亡病例97例，湖北占96例，廣東1例。

22日新增疑似病例882例，新增治癒出院病例2230例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬2128人，重症病例減少509例。

自2019年12月疫情爆發至2月22日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例5萬1606例，其中重症病例1萬0968例；累計治癒出院病例2萬2888例。

累計死亡病例2442例，累計報告確診病例7萬6936例，現有疑似病例4148例。累計追蹤到密切接觸者62萬8517人，尚在醫學觀察的密切接觸者10萬6089人。

其中，重災區湖北省22日新增確診病例630例，武漢占541例；新增治癒出院病例1742例，武漢占965例；新增死亡病例96例，武漢占82例；現有確診病例4萬6439例，武漢占36174例，其中，重症病例1萬0428例，武漢占9228例。

累計治癒出院病例1萬5299例，武漢占8171例；累計死亡病例2346例，武漢占1856例；累計確診病例6萬4084例，武漢占4萬6201例；新增疑似病例631例，武漢占454例；現有疑似病例3363例，武漢占2382例。

此外，香港特別行政區累計確診69例，包含出院11例，死亡2例；澳門特別行政區累計確診10例，包含出院6例。

(中時電子報)