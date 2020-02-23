台灣高端疫苗生物製劑公司日前宣布已與美國國立衛生研究院（NIH）完成合約簽署，合作開發武漢肺炎疫苗，是NIH唯二授權合作公司之一，引發各界關注。今天美國在台協會（AIT）在臉書發文證實此事，強調台美共同努力得益，「真朋友、真進展」。

《中央社》報導，因應武漢肺炎疫情持續擴大，台灣生技醫療產業界的「抗疫國家隊」近日快速成軍，成員包括：國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技、台灣圓點等單位和企業，並鎖定檢測試劑、疫苗和治療藥物等三大工作方向。

其中，高端疫苗公司選擇投入檢測試劑及疫苗開發，12日宣布已完成開發新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組，並向台灣衛福部食藥署（TFDA）提出許可申請。

AIT今天在臉書PO文，指出台灣「高端疫苗生物製劑公司」將與美國國立衛生研究院合作研發武漢肺炎的新疫苗。強調雙方將共同努力共同得益，是真正的朋友。

(中時電子報)