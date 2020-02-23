新北市八里國小的校犬「黃玉枝」，在1月24日除夕當天，疑被鄰近巨大的鞭炮聲響嚇得逃離校園，迄今快1個月全無蹤跡，讓全校師生掛念心憂不已，校長陳木琳更在網路PO文發動各界協尋；「黃玉枝」不但是國小內人氣毛小孩，愛撒嬌的個性也深得當地居民喜愛，這次它走失讓許多人都心急如焚，如有看見它的民眾請趕緊通知八里國小校方，大家都盼望它能早日回家。

據了解，這隻名叫「黃玉枝」的人氣毛小孩疑因農曆新年除夕當天，被震耳欲聾的鞭炮聲嚇到，因而逃出校園，八里國小校方也於當天發出協尋啟事，但是黃玉枝走失至今已經快1個月，校方始終盼不到好消息，希望民眾若有看到它的蹤影，希望大家幫忙它回家。

黃玉枝於2006年流浪到八里國小，起先是由警衛收養，取名「黃玉葉」，後來因為叫起來太過饒口，遂改名為「黃玉枝」，原本校方打算在當年年底將玉枝送到收容所，但是校內郭立穎老師認為，應該要讓玉枝留下，讓它成為校內最佳的生命教育教材，遂與八里國小結下不解之緣。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)