北聯幫郜姓大哥去年4月間凌晨行經北市新生北路、南京東路口時，撞死騎腳踏車的陳姓男子後逃逸，事後還一度找16歲江姓少年為出面「頂包」投案，台北地檢署曾諭令郜男10萬元交保，並依法起訴。台北地院傳喚郜男說明，郜拒不到庭，且行蹤成謎，法官因拘提郜不到，已沒收10萬元保金，擬發布通緝。

郜男是北聯幫成員，曾疑因20萬餘元運動簽賭債務，與竹聯幫分子在台北市第二殯儀館旁發生槍擊案，而被警方送辦。

檢警調查，去年4月22日凌晨5時許，郜男駕車行經新生北路、南京東路口時，因沒開車燈又車速過快，撞上騎腳踏車闖紅燈的陳姓男子倒地，郜不想被逮竟加速逃逸，跑到北投山區躲藏。

郜男竟找來16歲江姓少年「頂包」，到中山二派出所投案。但警方訊問車禍細節，江一問三不知，江得知陳被送醫院急救後傷重不治，江自知已頂不下去，才坦承是出面頂罪的。

警方調閱監視器，確認車主就是郜男，而郜男自知逃不過，才到警局投案，警方依肇事逃逸、過失致死等罪送辦，檢方訊後諭令郜男以10萬元交保。

去年12月，北檢依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴郜男，另涉嫌頂包的江姓少年則移送少年法庭審理。

但北院本月18日傳喚郜男出庭，郜男拒不到庭，且行蹤不明，合議庭法官雖簽發拘提郜，但郜人間蒸發，認定郜已逃匿，因此諭知裁定沒收10萬元保證金，不排除近日發布通緝。

(中時 )