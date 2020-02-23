本周事業運前三名:

1.猴

工作:本周運勢強大，扭轉乾坤，為第一名。新思維模式的電商模式，在這段疫情的考驗下，業績勝出，得到最大收穫。

1.龍

工作:

本周運勢急起直追，後勢看漲，同為第一名。線上電商市場的模式，帶動了你更大範圍的業務，值得高興與再接再厲。

1.雞

工作:本周運勢成功順利，同為第一名。職場人員做事積極，不八卦不參與無聊謠言，你的業績成效終於被大力肯定。

2.狗

工作: 本周運勢上漲，同為第二名。特殊工作關係以至於大部分人員休息，反而你忙翻天，真想喘個氣休息一段時間。

2.羊

工作:本周運勢穩健，為第二名。當大家業績不好的時候，你仍能一枝獨秀，除了要感謝客戶的照顧支持外，努力用心繼續堅持。

3.馬

工作:本周運勢轉強,為第三名，塞翁失馬，焉知非福。雖然漏失了一個案子，但是你的口才極佳，很快又招來新的業務。

3.牛

工作:本周運勢小升，同為第三名。對於市場的改變，你也有了不同的深刻體驗，確實不改變不行了，才能與錢同行。

3.蛇

工作:本周運勢不差,急起直追同為第三名。時間總是不夠用，巴不得更多時間投入工作，但也要注意時間投資報酬比。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.狗

財運:本周收入正財遙遙領先，在一片業績慘澹的情況下，能夠穩住正財，著實不易。更要妥善保有大量現金。

2.羊

財運:本周收入以正財為主，加上年前的意外收入，穩住了目前的氣勢及狀況，可以讓你無後顧之憂。

3.猴

財運:從二年前就改變商業思維模式。讓你身兼兩項收入的業務，經過這段時間的驗證，更加證明有錢收入才是王道。

3.龍

財運:善於理財，靠著多元基金，美元，黃金的組合投資，近來收入不少。可謂是本周偏財收入的大贏家。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.猴

愛情:愛情運勢不錯，正在熱戀中的男女，互動熱烈，有可能年中就閃婚，快速組建二人共同的家庭。

2.狗

愛情:愛情運上升，充份的假期你與男友相聚更充實理解，彼此瞭解更甚前三個月，終於放下一顆不安的心。

3.蛇

愛情:愛情運上升，經過一段時間的相處，你越加珍惜身邊的伴侶帶給你的安全感，或許他不是最帥，但值得信賴。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.羊

健康:健康運很好的一周，要注意體重微幅上揚，得控制晚餐澱粉的攝取。多補充維生素B、C，減緩壓力，有助於更好的睡眠。

狗

健康:健康運勢尚可，冬天要運動真的要很有毅力，否則吃吃喝喝一個星期過去，肚子也跟著大了。

2.猴

健康:健康運尚可,盡量不出沒人潮擁擠的地方，出門戴口罩，勤洗手，補充各種維他命，增強體力。

3.雞

健康:本周健康運不錯，為了冬日熱巧克力或甜點而傷腦筋，心情又想吃又要減肥，忌吃減肥藥及茶。

圖/中國時報提供

(中時 )