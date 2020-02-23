新冠肺炎疫情延燒，面對下周開學，新北市長侯友宜23日上午至新莊區新莊國小視察學校防疫物資，他表示新北市準備111萬口罩、1萬支耳溫槍、千公升的酒精分配到各級學校，並表示上午已和各區校長開會，並請分區督學緊盯進度，24日再做防疫演練，25日將親自到各校不定點的抽查。

侯友宜表示，元月份開始不斷的跟教育局，以及學校的校長們作好開學的準備，除了有一些備課的線上教學外，最重要面臨即將開學，經不斷演練，希望把它做到位，更重要提出三級防護健康原則，把所有的要做的防護，告訴所有的家長、老師讓他們很清楚，每一個人扮演的角色。

侯友宜指出，面對下周二開學，市府準備大批防疫物資，共一百一十一萬的口罩、一萬支的耳溫槍跟耳溫槍，還有一千公升的酒精，分派給各學校請校長務必造冊，不能浪費，此外今天有找各分區校長們開會，也請督學緊盯進度，明天再做防疫演練，後天則到各校不定點的抽查。

(中時 )