全聯在全台門市開賣「台糖酒精擦隨身包（10抽）」，首批現貨6萬包，售完為止。（圖／全聯）

全民防疫大作戰，相關消毒用品瞬間成為搶手貨，幾乎一上架就會被搶光，不過有網友發現，到全聯福利中心購物，結帳時竟意外發現櫃檯上放了滿滿一籃的「台糖酒精擦隨身包」，不敢相信這種防疫聖品竟會出現在自己眼前，讓他驚呆，照片曝光後引起網友暴動，大喊：「還不快衝！」。

網友在臉書《我愛全聯好物老實說》發文指出，全聯開賣「台糖酒精擦隨身包」，每包 10 抽，首批限量 6 萬包，每人限購 2 包；此外，還有一般的濕紙巾也在做買一送一優惠，因此他馬上抱了幾包回家。照片曝光後，引起網友熱議，激動回應「要被秒殺了」、「還不快衝！」「應該是賣完了」、「我買的時候也剩不多」。不過也有網友反嗆「買一堆都不正確使用有什麼用？」。

因應新冠肺炎防疫需求，全聯在全台門市搶先開賣「台糖酒精擦隨身包」，首批現貨6萬包，每包售價24元，各店數量有限，售完為止。全聯表示，「台糖酒精擦隨身包」是採用食品級75％酒精，採用特殊鋁箔包裝，酒精不易揮發，使用效期可更長久。

(中時電子報)