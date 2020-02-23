作家苦苓稍早在臉書貼出高雄的照片，並表示昨天柴山和八五大樓不見了，今天只要稍稍遠一點的高樓全部都不見了，「我甚至不敢確定這個城市還存不存在」。對此，自由作家洛杉基認為，可能會造成污染的中鋼、中船、中油等重工企業，是韓國瑜上任以後才存在的嗎？他說苦苓罵越多、說越多，越彰顯陳菊過去那20年，根本就是胡作非為或者毫無作為。

苦苓昨指出，高雄市政府對空氣污染可說「無為而治」，稍早又貼出今天高雄的照片與昨日高雄照片作對比。苦苓說昨天柴山和八五大樓不見了，今天只要稍稍遠一點的高樓全部都不見了，「我甚至不敢確定這個城市還存不存在」。

對此，洛杉基認為，高雄空氣不好，跟韓國瑜有個屁關係？可能會造成污染的中鋼、中船、中油等重工企業，是韓國瑜上任以後才存在的嗎？過去如果這些半國營企業都符合空污標準，今天的高雄或許每天都是藍天白雲，不是嗎？

他認為，把這個黑帽子、黑口罩扣在韓國瑜頭上、臉上，完全無法說服多數高雄人，苦苓還需要再找個更能說服高雄人韓國瑜有多壞的理由，才能幫助綠營完成罷韓霸業！「就怕罵越多、說越多，越彰顯陳菊過去那20年，根本就是胡作非為或者毫無作為，恐怕適得其反」。

(中時電子報)