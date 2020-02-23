台南市長黃偉哲上午參加永康區祈福法會。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情升溫，全球病例數攀升，台南市連續2天都舉辦法會祈福；市長黃偉哲上午參加永康區祈福法會表示，希望透過祈福法會祈求新型冠狀病毒疫情早日結束。針對旅遊警示二、三級國家，公務員不准假的決策，黃偉哲說，出國是員工權利但已發布旅遊警示國家，去了是否影響公務，是市府必須思考的。

新冠肺炎疫情持續延燒，造成人心惶惶，台南市政府結合宗教團體今天於永康區凌霄寶殿武龍宮舉辦消災祈安護國法會，25間宮廟齊為台灣人民祈福，黃偉哲及立委林宜瑾、市議員林燕祝、蔡淑惠等人都到場進行祈福儀式，現場也有數百位民眾參與。

針對昨晚南市府做出旅遊警示二、三級國家，公務員不准假的決策，黃偉哲今天受訪指出，市府沒有禁止員工出國，但已經發布旅遊警示國家，例如韓國、港澳等地方則都不鼓勵出去，其他國家還是可以前往，所以並沒有所謂不能出國的問題。

他說，要不要出國是員工權利，但出國去哪些地區，是否會影響公務，則是市府必須要思考的，像有一些疫情比較嚴重的地區，例如香港70幾人確診、2人死亡，韓國也有433位確診及死亡病例，日本也已經出現700多例，疫情嚴峻地區，自然要持保守態度。

(中時 )