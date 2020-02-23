民進黨北市議員簡舒培質疑台北市長柯文哲每天在媒體前對防疫工作指指點點，結果北市11次防疫應變會議，柯只去1次。北市副市長黃珊珊23日霸氣回應「再說一次，北市的總指揮是我！」強調市長不是每次會議都要參加，且北市是應變小組，不是應變中心，但北市在社區感染演練一直都是超前部署。

黃珊珊表示，北市的總指揮是她，就像中央的總指揮是陳時中，而她會在晨會將細節報告給柯，柯也在14日主持過社區感染演練。

北市府副發言人黃瀞瑩則嚴正澄清，市長室晨會每天定時上午7時30分舉行，市長於晨會中聽取相關疫情報告，給予各局處指示，皆能掌握最新狀況，盼外界能將焦點放於防疫，莫再掀起政治口水戰。

黃瀞瑩強調，目前北市府參照中央防疫步調，採府級應變小組模式因應疫情狀況，由柯文哲指示黃珊珊擔任召集人，且於每日晨會聽取相關資訊給予指示，若應變中心開設，將由市長擔任指揮官，親自主持疫情應變工作，防疫期間共同敵人應是新冠肺炎，北市府因應校園開學也積極預作防疫準備。

(中時 )