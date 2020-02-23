本刊在2月14日西洋情人節當天，於信義區直擊40歲的蕭亞軒（Elva）和小16歲的鮮肉男友黃皓難得一同出門曬太陽，感情很好，日前還同上陸綜《吐槽大會》打情罵俏。黃皓的演藝事業被女友安排的非常順遂，據說，近期還因為Elva的牽線，黃皓將要簽約給楊穎（Angelababy）的前經紀人，令人期待後續的發展。

情史豐富的蕭亞軒，在與高爾夫球選手Michael（陳燁）分手後，2019年8月份公開新戀情，男友是小她16歲的新人演員黃皓，而且兩人已在一起3年。據悉，蕭亞軒和黃皓是在夜店相識，兩人經過瞭解就在一起了，也就是說，蕭亞軒和前男友分手不久，就和黃皓戀愛，真的應了那句話：魅力十足的蕭亞軒從不缺乏追求者。兩人在蕭亞軒生日之際高調公佈戀情，由於年齡差距大，引發熱議。

蕭亞軒與男友在情人節被本刊拍到一起在信義區曬太陽。（圖／本刊攝影組）

黃皓是1995年3月8日出生，溫哥華人，2017年前才返回台灣學中文，據悉其家族經營麝香貓咖啡事業，而出演《貓屎咖啡微電影》男主角，是因為咖啡品牌是黃皓親戚投資的。與蕭亞軒戀愛後，黃皓簽約蕭亞軒公司，蕭亞軒親自操刀男友黃皓的事業，2019年參加了《超新星全運會》，前段時間則上了《吐槽大會》，據悉，在蕭亞軒復出新歌MV中，也有黃皓的身影。如今還有了新的動向，令人期待。

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Angelababy在演藝事業有亮麗發展。（圖／華映提供）

(中時電子報)