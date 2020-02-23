針對包機接回鑽石公主號上台人，總統府發言人丁允恭表示，對照武漢包機，政府順利的將鑽石公主號上台灣籍旅客從日本接回台，因為是派出自己的飛機，才能夠落實防疫的標準；他指出，保障國人的安全、同時維護國內防疫完整性，是政府堅持的原則。

丁允恭說，在接運鑽石公主號台籍乘客的過程中，有我方先行遣派出的檢疫人員，也有隨機的醫護人員；機上的旅客在上機前，也都有做過完善的檢疫，在機上有口罩、護目鏡跟防護衣等完整的防護；下機後，班機跟行李也都做了妥善的消毒工作，過程非常的順利。

丁允恭強調，因為有派出我們的飛機，所以才能夠落實防疫的標準；對比之前從武漢飛來的班機，相信大家可以看到，在這個過程中間，政府所堅持的原則一直都是防疫，而不是政治。他說，政府的原則一直很清楚，就是要保障回來國人的安全，也要維護國內防疫的整個完整性，在這樣的原則之下，會持續與中國大陸方面溝通，來妥適照顧國人。

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(中時電子報)