韋德的3號熱火球衣在美國航空中心緩緩升起。(美聯社)

先前在灌籃大賽引爆袒護自家熱火球員爭議的「閃電俠」韋德，23日在熱火與騎士比賽中場休息時間，舉辦他的3號球衣退役儀式，儘管熱火當家球星吉米巴特勒輪休沒打，熱火仍以124比105橫掃騎士，替韋德球衣退役儀式畫下完美句點。

韋德特地帶著藝人愛妻尤妮恩與女兒出席自己球衣退役儀式，他在致詞時除了感謝所有幫助他奪下3次總冠軍的隊友，也特別感謝了剛因墜機過世的「小飛俠」布萊恩，以及好友「小皇帝」詹姆斯、現任熱火總裁「油頭教練」萊里等人。

「在此引用籃球賽最偉大的球星之一，也就是我的朋友布萊恩的話，最重要的事情是嘗試激勵其他人，讓他們可以變得更好，且做到想做到的事，希望我也曾經激勵過你們，」韋德說，「感謝大家讓我成為你們傳奇的一部分，我愛你們！」

在美國航空中心高掛的韋德3號球衣旁邊，有著提姆哈達威的10號球衣、莫寧的33號球衣、歐尼爾的32號球衣、波許的1號球衣，以及致敬喬丹的23號球衣，韋德生涯曾在2006、2012與2013年奪冠，更是北京奧運金牌成員之一。

(中時 )