新冠肺炎疫情全球延燒，澎湖縣政府開第一槍禁止公務員請假出國，北市副市長黃珊珊23日表示，北市府首長是防疫專責人員，本來就被要求不得出國，而一般公務員同仁還是有自己的假期，但相信不會有人故意去疫區，所以無需特別明文規定禁止。

黃珊珊說，市府首長是防疫第一線專責人員，像是議會考察團就有暫緩，若沒有不得已的理由，例如結婚嫁娶，否則就是不宜、不得出國，但一般工務同仁自有假期，相信跟防疫有關的台灣公務員都很盡忠職守，也不會有人故意去有意區的地方，他們會做最好的判斷。

(中時 )