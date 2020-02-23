黃珊珊：北市府首長不得出國 公務員不禁止 11:472020/02/23 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市副市長黃珊珊。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情全球延燒，澎湖縣政府開第一槍禁止公務員請假出國，北市副市長黃珊珊23日表示，北市府首長是防疫專責人員，本來就被要求不得出國，而一般公務員同仁還是有自己的假期，但相信不會有人故意去疫區，所以無需特別明文規定禁止。 黃珊珊說，市府首長是防疫第一線專責人員，像是議會考察團就有暫緩，若沒有不得已的理由，例如結婚嫁娶，否則就是不宜、不得出國，但一般工務同仁自有假期，相信跟防疫有關的台灣公務員都很盡忠職守，也不會有人故意去有意區的地方，他們會做最好的判斷。 (中時 ) #出國 #公務員 #首長 #防疫 #黃珊珊 也許您會感興趣 推薦閱讀 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 年輕人還愛考公務員嗎 網2字解答 18:312020/02/19 日常 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 高屏宮廟送防疫物 逾6000間教室受惠 04:102020/02/21 地方新聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 生活熱門新聞 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 - 生活 韓國疫情失控 網揭當地人恐怖習慣：中鏢不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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