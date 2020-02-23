新北市府22日召開醫院會議，不管中央防疫層級，要求新北市比照社區感染個案辦理。侯友宜23日新莊視察學校防疫物資表示「中央做不到，由我來補位」，昨與17個急救責任醫院開會，主是針對細節部分，希望在新狀況出來的時候，防疫措施要做調整、擴大所有的篩檢使防疫超前部署。

侯友宜指出，中央跟地方齊心齊力，只有一個共同的敵人就是新冠肺炎，防疫沒有口水、沒有對立，昨天新北市府與17個急救責任醫院再度開會，針對小細節，希望當有新狀況出來的時候，防疫措施可隨時調整，昨天與防疫專家以及所有責任醫院院長，溝通希望擴大所有篩檢這也是超前部署。

侯友宜表示，昨天特別和院長講，一定要視同社區感染的方式全面迎戰，守護四百零二萬市民的安全，而作戰只有一個方式，就是永遠是超前佈署，所以不管是幾級開設對我來講永遠是一級開設，市長是新北市的地區指揮官，我一定要在最前面，我也可給中央很多的建議，而建議以外還會做補位。

(中時 )