台灣新冠肺炎目前共有26例確診案例，台北市長柯文哲屢屢喊話中央公布確診者的居住地點，且稱「不知道」北市是否有確診者。有網友整理衛福部公開資訊，統計目前台北市確診者共７人，是全台最多。

這名網友稱，自己是台南的資訊人員，在2015 製作登革熱地圖時就知道可以取得鄉鎮市區層級的統計資料，因病例數字激增且自己也身處於病例數字最多的台南北區，當時家人也感染了登革熱，因此著手人工整理台南市政府衛生局公開的村里層級資料，而後促成了疾管署願意直接提供系統化的資料，這個過程讓我覺得好像幫傳染病資料的開放推進一個里程碑，也加深了對政府的信任。

這名網友說，自己「很無法適應這次資訊揭露的倒退，所以在取得資料之後第一時間選擇了公開它，即使縣市層級的資料其實還是退了一小步。」

根據這名網友的整理，台北市共7人、新北3人、宜蘭1人、桃園1人、台中4人、彰化5人、南投2人、台南1人、高雄2人。其餘縣市則都是0人。

衛福部長陳時中昨晚call in到電子媒體節目表示，大家對於疫情的公布一直有爭論，而指揮中心目前為止，至少兩次對於疫情公開有幾本原則，就是「特定的、能掌握的人員就不公布」、「有不特定且掌握不到的就會公布」。

他說，一直以來都依據這個原則，就像日前鑽石公主號，因為沒辦法掌握每個人，所以公布出來讓大家知道這些旅客走過的點有哪些，在哪些時間去的，可以早期發現可以早期預防，基本上有助於防疫的，我們才會公布。

至於柯文哲稱說不知道。陳時中表示，根據傳染病防治法第四十三條，地方主管機關，接獲傳染病或是疑似傳染病報告時，應迅速檢驗診斷調查來源，並採行必要措施後，報告中央主管機關。

也就是說，知道疫情的第一手單位是地方主管機關，地方政府是第一手接到訊息的，然後依法才是地方政府揭露訊息展開相關疫情在跟中央報告。

制度設計上是同時讓兩者都知道，因為防疫很緊迫，中央地方都要動起來，有任何疫情地方、中央訊息都是同步的。

(中時 )