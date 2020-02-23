香港女星蔣雅文不但能唱能演，還很有文藝天分，被封為「文青女神」，且精緻五官撞臉韓星，又有「小具惠善」美稱，然她早早告別歌手身分，2014年閃嫁台灣尪後定居台北，在港、台兩地經營商店，而她近日從香港返台，因疫情關係被隔離，如今出關，竟爆被檢疫人員「約出去」，情節超展開！

蔣雅文自2/9開始居家隔離，透露這段期間，每天早上都接到檢疫人員的健康關懷電話，但她因為晚睡又吃安眠藥睡覺的關係，通常很難一早清醒的回答身分核對問題，不過對方總很有耐心地等待，甚至安撫她，讓蔣雅文冒著被老公踢飛的危險，大讚：「這個男生可以交往看看，聲音溫柔好聽，又是世紀暖男耶拜託！」。

蔣雅文很欣賞聲音溫柔的檢疫人員，忍不住想問對方個人資料，笑稱「為單身的各位謀福利」，而昨天(2/22)是隔離的最後一天，她帶著依依不捨心情，接了檢疫男的最後一通來電，「我以為這短暫的緣份就到此結束了，沒想到出現劇情大逆轉... 我都不知道該不該告訴大家了」，透露檢疫男要約她見面，讓她小鹿亂撞直問網友：「我該去嗎？」，但慘遭網友嘲笑：「妳能不去嗎？」，因為按照規定，隔離結束者，需要去接受健康檢查，「檢疫男之約」真相大白。

(中時電子報)