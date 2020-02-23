新冠肺炎疫情在全球擴散，日、韓確診人數也不斷攀升，今（23）日外交部將韓國旅遊警示調升為「黃燈」，提醒國人注意安全並檢討應否前往。

外交部發言人歐江安表示，韓國自2020年1月20日發現「新型冠狀病毒肺炎」首例後，迄2月23日止累計確診病例已達556例，其中若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

她說，鑒於韓國疫情持續迅速蔓延，我中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第二級「警示」（Alert)，韓國疾病管理本部也已將疫情預警等級調整至第二級「警戒」。

美、英等國均已提升對韓國或韓國部分地區的旅遊警示，歐江安指出，考量我與韓國人員往來密切，外交部爰自即日起調升韓國旅遊警示為黃燈，提醒國人注意安全並檢討應否前往。

此外，義大利境內「新冠肺炎」的確診病例在近日激增，且感染源尚未釐清，疫情明顯惡化，目前義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施，相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。

為維護國人健康及旅遊權益，外交部也提醒國人注意旅遊安全，尤其避免到遭管制的義大利疫區旅遊（目前受管制的疫區包括Codogno; Casapusterlengo; Castiglione d'Adda; Maleo; Fombio; Bertonico; Castelgerundo; Somaglia; San Fiorano; Terranova dei Passerini; Vo Euganeo等地區），外交部後續將根據最新疫情發展，相應調整對義大利的旅遊警示。

(中時電子報)