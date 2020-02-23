新冠肺炎第24例確診個案僅被公布是家住北部的67歲婦人，引起台北市長柯文哲和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隔空對嗆。民進黨市議員簡舒培則爆料，柯P每次都對政府防疫指指點點，但北市府11次防疫會議柯文哲只去了1次。對此，副發言人「學姊」黃瀞瑩也出面闢謠。

原來，新冠肺炎第24例確診個案，因僅被公布是家住北部的67歲婦人，台北市長柯文哲表示「我也不知道在哪」，卻惹得中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒嗆「地方首長不能說不知道，不該害到其他首長！」北市副市長黃珊珊23日表示，北市沒參與的地方，要如何知道全貌？「最好是中央公布在哪個縣市就在哪、說清楚講明白，不然吵來吵去，也不會讓病毒不見」。

簡舒培則在政論節目《台灣最前線》爆料稱，「台北市應變中心總共開了11次因應會議，但柯文哲過去身為醫生，在市長職務應該全力投入才對。「11次會議，他只有去過1次，那麼多次向中央指指點點提出許多意見，他自己在台北市做了什麼？只去了1次的人你講這種話？」。

對此，黃瀞瑩今天(23日)則在臉書回應作出嚴正澄清，「針對簡舒培議員於節目中稱市長柯文哲僅出席1次防疫會議，市府必須反駁。市長室晨會每天定時7:30召開，市長於晨會中聽取相關疫情報告，給予各局處指示，皆能掌握最新狀況，盼外界能將焦點放於防疫，莫再掀起政治口水戰」。

黃瀞瑩強調，「目前臺北市政府參照中央防疫步調，採府級應變小組模式因應疫情狀況，由市長柯文哲指示副市長黃珊珊擔任召集人，且於每日晨會聽取相關資訊給予指示，若應變中心開設，將由市長擔任指揮官，親自主持疫情應變工作」。

黃瀞瑩並重申，「防疫期間共同敵人應是武漢新冠狀肺炎，北市府因應校園開學也積極預作防疫準備」。

她最後也呼籲，「盼部分媒體於撰寫新聞時，善盡查證之責任，平衡報導，勿抹殺第一線防疫同仁的辛勞」。

「學姊」黃瀞瑩在臉書社團「柯文哲阿北粉絲後援會」發文，澄清民進黨台北市議員簡舒培的不實指控。(圖/翻攝自 臉書社團「柯文哲阿北粉絲後援會」)

(中時電子報)