拚金融創新，業務試辦「超車」監理沙盒。據金管會統計，金融業獲准以業務試辦方式，嘗試新種業務或營運模式者，銀行局已有7件、保險局3件，加計證期局及保險局正在審核的4件，今年累計金融試辦業務將可逾14~15件，一舉超車金融監理沙盒已核准的7件。

台版金融監理沙盒2018年5月正式上路，允許現行法規仍未開放的新種金融業務或營運模式創新等，可進入沙盒實驗，若證明可行，金管會將同步修正法規，允許實驗案商轉，到目前為止共有13件沙盒申請案，已核准7件進沙盒，2件因不具創新實驗價值被駁回，1件是申請人主動撤回，另有3件正在審理中，其中還有一件是小型銀行申請異業合作辦理支付，極可能轉為業務試辦。

7件獲准進沙盒案中，凱基銀行申請與中華電信合作，透過電信帳單等資訊，強化客戶徵信，即透過客戶繳交電信帳單的情況，提供信用小白信用卡或小額貸款，這部分其實不涉修法，最後只要銀行公會修正安控基準，因此金管會在去年「增開」業務試辦的管道，即已取得金融特許證照的金融機構，若想創新的部分不涉修法，即可用業務試辦，相對會比進沙盒更快速。

目前趨勢即是金融機構多數將走「業務試辦」，如台北富邦銀試辦智能理財「奈米投」；凱基銀繼續試辦身份認證機制；國泰世華銀試辦在全聯便利中心開設金融服務站；花蓮二信、新竹一信試辦雲支付金融卡；國泰人 壽試辦電子不給付函；中國人壽測試人臉辨試及台灣人壽的理賠文件拍照上傳等。

這些都是現行金融機構可以做的業務，只是要增加一些創新、或想往前多走一點，但似乎是「灰色地帶」或不確定是不是安全，謹慎一點的金融機構就會來申請試辦。

今年如9家壽險結合2家產險要試辦日額醫療險理賠區塊鏈技術，即不會走沙盒，而監理沙盒正審理的三案，有一案希望協調改走試辦，剩下2案都是新創科技業者，都沒有金融業執照，必須走沙盒，因為不熟悉金融法令，有較長的輔導與補件期，因此預期金融業務試辦案，可能很快就是沙盒案的二倍。

(工商 )