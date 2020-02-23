美國21歲男大生札克（Zach McWhorter）練習撐竿跳，結果落地時竿子居然整根直戳下體，造成蛋蛋撕裂，送醫縫了18針。幸好經過治療後，傷口狀況恢復良好，生育能力沒有受到影響；札克事後將影片上傳到網路，自嘲「願我未來的孩子安息（RIP to my future kids.）」，希望大家不要跟他犯相同錯誤。

綜合外媒報導，札克穿著普通田徑短褲，一如往常的練習撐竿跳，從助跑到越過標竿一氣呵成，正當準備來個完美降落時，居然被竿子直接插入短褲內，造成他的陰囊撕裂；札克瞬間感到劇痛，整張臉糾結在一起，痛苦倒在地上，手不斷壓著下體。

幸好札克的父親是一名泌尿科醫師，意外發生時也在場，緊急做了處置；札克縫了18針，經過父親細心照顧，傷口恢復良好，生育能力並無受到影響。

札克面對媒體訪問坦言，自己不應該穿沒有彈性的褲子，以及應在竿子兩端裝上保護套，避免類似情況發生，「真的嚇到了，看到褲子爛成這樣，心有餘悸。」他也將影片做成搞笑片上傳至網路，希望用自己的悲劇，提醒其他人要注意。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)