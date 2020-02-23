新冠肺炎疫情延燒，為維護總統、副總統安全，據了解國安局已下令，國安局本部與國安局特勤中心維安人員及其含眷屬，全面禁止出國。

新冠肺炎全球肆虐，亞洲國家受創尤其嚴重，韓國23日爆增123例新冠肺炎確診病例，累計境內確診數上升至556例，日前更傳出，10多名青瓦台內部警衛，疑似接觸過新冠肺炎確診患者，被要求自行隔離2周。

有鑑於此，為避免引發正副元首疫情危機，國安局下令，國安局本部與國安局特勤中心維安人員全面禁止出國，甚至眷屬也一併禁止。

不少已排定出國計畫的相關人員，飯店、機票等違約金只能自行吸收，不過為了正副元首安全，也只能「為國犧牲」。

除了國安局，國防部也要求軍方不得到有疫情風險的29個國家，若已申請出國者應延後甚至取消行程。

據了解，此命令約在2周前公布，但不少已預約旅遊團的軍方人員抱怨，臨時要取消很麻煩。據了解，限制出國的29個國家，除疫情較有關的陸、港，澳門，還包含許多其它國家，範圍很大，反彈聲浪不小。

(中時電子報)