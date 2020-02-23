國標舞女王劉真2月7日在北榮進行手術時因心臟驟停，裝上葉克膜搶救至今，昨傳出劉真的丈夫辛龍有意讓愛妻轉院到振興，振興院長魏崢是國內心臟移植權威，其手術件數居亞洲之冠，存活率也最高，但振興醫院今表示，家屬沒有跟他們聯絡。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄到北榮進行手術，因手術過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，至今已17天；知情人士透露，原則上裝葉克膜一周能撤下最好，否則也以二周為宜，以免發生血栓、中風、四肢壞死等副作用，而葉克膜遲遲無法撤下的主因就是心臟功能無法恢復，若狀況一直持續下去，就只剩換心一途。

由於劉真使用葉克膜已17天，昨傳出辛龍想讓劉真轉院至以心臟移植聞名的振興醫院，其院長魏崢是心臟移植權威，手術經驗及存活率是國內、甚至全亞洲的第一把交椅。

對此，振興醫院表示，家屬並沒有跟他們聯絡，也沒有聽到任何相關訊息。

(中時電子報)